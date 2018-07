Serginho reforça Atlético-MG contra o São Paulo

Serginho foi titular do meio-de-campo do Atlético-MG durante todo o Campeonato Mineiro, mas perdeu as rodadas iniciais do Brasileirão por conta de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por expulsão em partida da Copa do Brasil contra o Grêmio Prudente.

Assim, Serginho pode ganhar uma vaga no meio-de-campo do Atlético-MG diante do São Paulo. Nas rodadas iniciais do Brasileirão, o setor foi escalado com Fillipe Soutto, Richarlyson, Toró e Giovanne Augusto. Outra novidade da equipe pode ser o também volante Dudu Cearense, que foi contratado do Olympiacos, da Grécia, mas ainda não fez a sua estreia.

A definição da equipe para o duelo com o São Paulo, que também venceu os seus dois primeiros jogos no Brasileirão, começará a ser feita na terça-feira, quando o elenco se reapresentará após dois dias de folga. Dorival comandará atividades na Cidade de Galo em dois períodos.