Serginho se diz pronto para ser lateral no Palmeiras

SÃO PAULO - Uma das novidades do Palmeiras neste início de temporada foi a presença do meia Serginho como lateral-direito na partida contra o Linense, no último domingo. Sem um jogador para a posição, o técnico Gilson Kleina improvisou o jogador, que parece ter ficado satisfeito com a nova função.

Para garantir uma vaga entre os titulares, Serginho volta às origens e lembra dos tempos em que atuou como volante, no início de carreira. "Está sendo normal essa adaptação. Tenho noção de marcação, porque já joguei mais atrás e sei me posicionar", comemorou o jogador, que ainda recebe dicas dos companheiros durante os jogos. "O Henrique e o Prass me orientam bastante."

O jogador disse que está preparado para a pressão em ser titular de uma posição que não é a sua. "Vamos embora. Vamos segurar essa bronca, porque independente da posição, quero ajudar o time. Agora eu sou lateral do Palmeiras", assegurou. Kleina define na quarta-feira a formação da equipe que enfrenta o Comercial, na quinta-feira, em Ribeirão Preto. A tendência é que Serginho seja mantido no time, embora Wendel corra por fora.