Serginho se espelha em Marcelo Oliveira no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Serginho espera se firmar na lateral-direita do Palmeiras e para isso já tem até um exemplo a ser seguido dentro do clube: trata-se do polivalente Marcelo Oliveira, que conseguiu cavar seu espaço na equipe exatamente por ter a versatilidade como seu ponto forte.

“É importante essa versatilidade. Como acontece com o Marcelo Oliveira. Ele é um exemplo, por jogar em várias posições. É bom saber que o professor confia em mim e estou aqui para ajudar, independente da posição. Por enquanto eu sou lateral do Palmeiras, mas se precisar, volto a ser meia”, avisou o jogador, que deu passe para Mazinho abrir o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Linense, na estreia do Campeonato Paulista.

A necessidade de chamar atenção do técnico Gilson Kleina também tem a ver com o futuro. Serginho tem contrato até maio apenas, por isso, ele pretende aproveitar qualquer oportunidade para tentar convencer direção e comissão técnica de que merece ficar mais tempo.

“Tenho contrato até maio. Por isso quero jogar bastante para renovar e ficar pelo menos para disputar o Campeonato Brasileiro”, disse o jogador, que pertence ao Oeste, de Itápolis.