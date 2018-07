Serginho torce por renovação de contrato com o Palmeiras

SÃO PAULO - Ao mesmo tempo em que negocia a contratação de reforços, o Palmeiras precisa acertar a situação de alguns jogadores que fazem parte do elenco. Um deles é o meia Serginho, que tem contrato com o clube até o fim de maio. A diretoria já negocia a renovação de contrato do jogador e a questão é definir se será feita uma compra ou ele será apenas reemprestado.

Serginho pertence ao Oeste e diz que torce para ficar no Palmeiras. "Conversei com meu empresário esses dias. Eles têm relação uma relação muito boa e já tiveram três reuniões. Estão conversando e as coisas estão caminhando bem. Claro que quero ficar. É ter tranquilidade para quando entrar, fazer o melhor", disse o meio-campista, que entrou no decorrer da partida contra o Fluminense, sábado passado.

O jogador, ao contrário de Alan Kardec, que chegou até a ter gastrite enquanto não definia sua situação, garante que a indefinição fora de campo não o atrapalha no dia a dia. "Não penso nessa história. Deixo para o meu empresário resolver. Ele pediu para eu manter o foco e botei na cabeça que tenho que fazer o meu papel", explicou o jogador, que, além de atuar como meia, já jogou como atacante e até lateral-direito.

O Palmeiras voltará a campo neste domingo para enfrentar o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.