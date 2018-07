Serginho volta de empréstimo e é reintegrado ao Atlético

O elenco do Atlético Mineiro ganhou mais um reforço para a temporada. O novo jogador à disposição do técnico Levir Culpi, porém, não é nenhuma contratação, mas um velho conhecido da torcida. Trata-se do volante Serginho, que foi reintegrado ao grupo em meio à pré-temporada.

O jogador passou os últimos dois anos emprestado para o Criciúma e, inicialmente, não seria aproveitado por Levir. Mas Serginho, que tem contrato até dezembro de 2016, vai receber mais uma chance e disputar posições com Josué, Leandro Donizete, Pierre, Lucas Cândido, Rafael Carioca, Eduardo e Danilo Pires, num dos setores mais concorridos do time.

Serginho está no Atlético-MG desde 2007, chegou a ser titular entre 2010 e 2012, mas perdeu espaço com no time campeão da Libertadores, uma vez que o elenco passou a contar com Josué, Pierre e Leandro Donizete.

Além de Serginho, a diretoria também havia decidido incorporar ao elenco o meia Giovanni Augusto e o lateral Patric, que voltaram de empréstimo para Figueirense e Sport, respectivamente. Nikão foi emprestado para o Atlético-PR, Alex Silva para o Sport e Fillipe Soutto ao Náutico. Claudinei defenderá o Avaí em 2015.