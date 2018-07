Sergio Busquets renova seu contrato com o Barcelona até 2018

BARCELONA - O volante Sergio Busquets assinou nesta terça-feira a renovação do seu contrasto com o Barcelona até 2018, com a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. "Sergio Busquets será do Barcelona até 30 de junho de 2018, com opção de mais uma temporada. Às 13h30 (hora local) na sede do clube, o (camisa) 16 assinou um novo contrato com o Barça", anunciou o time catalão em nota oficial.

Profissionalizado no Barcelona, Busquets, de 25 anos, ganhou as suas primeiras oportunidades na equipe profissional na temporada 2008/2009 e não demorou a se firmar entre os titulares. O volante já disputou 238 partidas pelo clube e faturou diversos títulos, incluindo duas edições da Liga dos Campeões da Europa.

"É um sonho que se torna realidade seguir ligado ao melhor clube do mundo, que é o clube da minha vida. Estou muito contente", disse Busquets. "Cada dia tento melhorar e estar nas melhores condições possíveis, ajudar e trabalhar para a equipe, para o treinador, a comissão técnicas. Quero que as pessoas estejam contentes comigo, tanto os torcedores como o clube", completou.

Apesar da renovação do contrato, Busquets, campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012 pela seleção espanhola, não teve o valor da sua cláusula de rescisão contratual alterada. Assim, ela continua sendo de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 483 milhões).