Sergio Diaz encaminha acerto com Cerro Porteño e deve deixar o Corinthians

O atacante paraguaio Sergio Díaz deve deixar o Corinthians na abertura da janela de transferências, em primeiro de julho, e se apresentar ao Cerro Porteño, do Paraguai. O jogador estava emprestado ao time brasileiro pelo Real Madrid até o final do ano e será repassado ao clube onde começou a carreira.

Díaz tem 21 anos e chegou ao Corinthians em julho do ano passado ainda em recuperação de uma cirurgia no joelho direito. O problema atrapalhou sua adaptação. Sua estreia aconteceu em 29 de setembro do ano passado no empate sem gols com o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois fez mais um jogo pelo Brasileirão, na vitória por 2 a 1 com o Bahia, em outubro. Na atual temporada, foi utilizado pelo técnico Fábio Carille em apenas duas oportunidades, ambas com atuações discretas. Participou do empate com o Racing por 1 a 1 pela Copa Sul-Americana e entrou em campo na vitória sobre o Avenida por 4 a 2 na Copa do Brasil.

Ele deixará o Corinthians com o total de quatro partidas disputadas e sem marcar um gol sequer. No Cerro Porteño, voltará após três temporadas, e tentará recuperar o bom futebol que chamou a atenção do Real Madrid - no clube espanhol ele atuou pelo time B até sofrer a lesão no joelho e ser emprestado ao time alvinegro.