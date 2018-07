Sérgio Guedes é o novo treinador do São Caetano

Sérgio Guedes assinou contrato até o final da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E tenta recuperar o bom momento em sua carreira - em 2009, foi demitido do Santo André durante a disputa do Brasileirão, em uma campanha que culminou com o rebaixamento do clube à Série B.

No mesmo ano, assumiu o comando do Bahia. Contudo, não conseguiu repetir o bom trabalho que fez na Ponte Preta, quando levou o time à final do Campeonato Paulista de 2008. Em Salvador, também acabou demitido.

Em 2010, comandou a Ponte Preta novamente, levando o time à disputa das semifinais do Título do Interior. A diretoria do clube, porém, queria mais e acabou demitindo o treinador, que busca um novo começo no São Caetano.

Agora, Guedes vai estrear diante do Ipatinga, no sábado, no Estádio do Canindé, pela terceira rodada da Série B. Isso porque o Estádio Anacleto Campanella ainda não está liberado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).