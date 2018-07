Sergio Markarian é anunciado como novo técnico da seleção grega

A Federação Helênica de Futebol anunciou nesta quinta-feira a contratação de Sergio Markarian como novo técnico da seleção grega. O uruguaio assinou contrato até julho de 2016 e chega para substituir o italiano Claudio Ranieri, demitido após o péssimo início do país nas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem.

Markarian assinou contrato até julho de 2016 e tem como principal missão levar a Grécia à Eurocopa da França. A tarefa não será fácil, uma vez que a equipe ocupa a última colocação do Grupo F das Eliminatórias, com apenas um ponto em quatro jogos. A última derrota aconteceu em novembro de 2014, para o fraco time de Ilhas Faroe.

O vexame, aliás, foi a gota d''água para o trabalho de Ranieri à frente da Grécia. O treinador ficou somente quatro meses no cargo, já que havia sido anunciado após a Copa do Mundo para a vaga do português Fernando Santos, que tinha levado o país à inédita classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no Brasil.

Markarian tem 70 anos e comandará uma seleção nacional pela terceira vez. De 1999 a 2002, treinou o Paraguai, e de 2010 até 2013 esteve à frente do Peru, seu último trabalho. No total, foram 16 times treinados pelo uruguaio até o momento.

O currículo de Markarian tem passagens pela Grécia, já que ele comandou o Ionikos, o Panathinaikos e o Iraklis nas décadas de 90 e 2000. Seu primeiro compromisso pelas Eliminatórias será diante da Hungria, dia 29 de março, em Budapeste.