Sergio Ramos desfalca o Real Madrid em duelo contra o Celta no Espanhol

O Real Madrid teve um desfalque de última hora para o duelo deste sábado contra o Celta, às 15h45, no Santiago Bernabéu, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Trata-se do zagueiro Sergio Ramos.

Na lista de relacionados divulgada na manhã deste sábado, não constava o nome do capitão merengue, poupado pelo técnico Zinedine Zidane. Ele sentiu a desgastante sequência de jogos da temporada e ganhou um descanso para se preparar melhor à decisão da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, no dia 26 de maio.

Outros desfalques confirmados são de Carvajal e de Cristiano Ronaldo. O astro português se recupera de entorse no tornozelo direito sofrida no último domingo, durante o clássico contra o Barcelona. A expectativa, contudo, é de que ele dispute normalmente a final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid está na terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 72 pontos, três atrás do vice Atlético de Madrid. Tenta, assim, vencer as duas últimas rodadas e contar com um tropeço do adversário para superá-lo na tabela de classificação.