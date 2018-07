Sergio Ramos desfalca Real em treino, mas deve atuar na decisão

O zagueiro Sergio Ramos ficou de fora do treinamento desta quinta-feira do Real Madrid. Com uma sobrecarga muscular, depois da vitória na semifinal sobre o Cruz Azul, o jogador não participou da atividade comandada por Carlo Ancelotti, mas ainda assim é esperado na final do Mundial de Clubes diante do San Lorenzo, no sábado, em Marrakesh.

A ausência de Sergio Ramos estaria dentro do plano traçado para sua recuperação. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador teria sido somente poupado nesta quinta. Como a partida de sábado é importante e decide o título mundial, a tendência é que ele vá para o jogo mesmo longe de suas melhores condições.

Outro que deve estar em campo no sábado é o colombiano James Rodríguez. Recuperado de um problema muscular na panturrilha direita, o meia treinou mais uma vez com o grupo e deve ocupar a vaga de Isco no meio de campo. Ao seu lado, deverá estar Khedira, que também se recuperou de problema físico recentemente e deve entrar na vaga de Illarramendi.