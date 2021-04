Sergio Ramos diz que considera a possibilidade de tirar 'ano sabático' longe do futebol

Sergio Ramos deu uma declaração surpreendente no último episódio de uma série documental sobre sua carreira que é produzida pela Amazon Prime. Em meio às negociações para renovação de contrato com o Real Madrid, o zagueiro afirmou que pensa em tirar um ano sabático.

"Talvez chegue uma fase que me dê um sabático e depois me dedique ao meu negócio. Posso ficar um ou dois anos sem futebol, mas acho que não mais", revelou. O contrato de Ramos com o Real Madrid é válido até junho deste ano, e o zagueiro negocia uma renovação. Outros clubes europeus, como Manchester United e PSG, teriam interesse em contratá-lo caso as negociações não deem certo.

Ainda sobre o futuro, Ramos leva bastante em conta a seleção espanhola: o atleta afirmou que se planeja para chegar bem fisicamente à Copa do Mundo de 2022, no Catar, e também que pretende disputar o torneio de futebol da Olimpíada de Tóquio.

"Tenho em mente a quinta Liga dos Campeões, a próxima Copa do Mundo no Catar 2022, participando das Olimpíadas de Tóquio. Vou parar quando chegar a hora. Acho que ganhei o direito de tomar a decisão que quiser", completou o jogador de 35 anos, capitão tanto do Real Madrid quanto da seleção espanhola.