Sergio Ramos enaltece história de Cristiano Ronaldo no Real: 'Lembrarão sempre'

O zagueiro Sergio Ramos publicou uma foto nesta terça-feira para se despedir do atacante Cristiano Ronaldo. No Real Madrid, os jogadores foram colegas desde a chegada do português ao clube espanhol, em junho de 2009, até a conclusão da transferência dele para a Juventus, da Itália, oficializada há pouco mais de uma hora.

"Cristiano, seus gols, seus números e tudo o que ganhamos juntos falam por si só. Você mereceu um lugar de destaque na história do Real Madrid. Os torcedores se lembrarão de você para sempre. Foi um prazer jogar a seu lado. Forte abraço e boa sorte!", escreveu o defensor em legenda de foto no Instagram, na qual ambos comemoram um gol juntos.

Em nove temporadas pelo Real Madrid, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo ganharam quatro Ligas dos Campeões da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas da Espanha, duas Supercopas da Espanha, duas Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clubes da Fifa.

Revelado pelo Sevilla, Sergio Ramos chegou ao Real Madrid em 2005 e, nas quatro temporadas anteriores à chegada de Cristiano Ronaldo ao clube, faturou dois títulos espanhóis e uma Supercopa do país, conquistas obtidas entre os anos de 2007 e 2008.