Sergio Ramos está '100 por cento comprometido' com o Real, diz técnico

O treinador do time inglês, Louis van Gaal, insinuou esta semana que pode estar de olho no jogador de 29 anos, que ainda tem dois anos em seu contrato com o Real, mas disse estar infeliz com o salário.

Ramos pode se juntar ao United como parte de um acordo de troca com um colega de seleção, o goleiro David De Gea, de 24 anos, de acordo com reportagens publicadas na Espanha e na Inglaterra.

“De Gea não é nosso jogador e Ramos é nosso capitão e um jogador muito importante para nós”, disse Benítez em coletiva de imprensa que serviu de prévia para a partida da Taça Internacional dos Campeões contra o Manchester City, na sexta-feira.

“Espero que ele ainda esteja aqui no início da temporada”, acrescentou o ex-técnico do Liverpool, que assumiu o posto após a demissão de Carlo Ancelotti no final da temporada passada.