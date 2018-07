Sergio Ramos fica fora de treino e desfalcará o Real no sábado

O zagueiro Sergio Ramos está fora da partida do Real Madrid diante do Espanyol neste sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O jogador não treinou nesta sexta-feira, ficou fora da lista de relacionados e será poupado, como confirmou o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

"Contra o Atlético de Madrid (na quarta-feira), o Pepe descansou. Agora vou dar descanso ao Ramos para evitar problemas. Ele teve problemas no Mundial de Clubes e logo jogou sem problemas. Dar muitos minutos a ele poderia ser um risco. Farei esta mudança contra o Espanyol. O resto da equipe, acho que será igual", disse o treinador.

Sergio Ramos sofreu uma lesão muscular diante do Cruz Azul nas semifinais do Mundial de Clubes, em dezembro. Atuou na decisão, contra o San Lorenzo, no sacrifício. Depois do descanso na virada do ano, enfrentou Valencia e Atlético de Madrid normalmente e para evitar que o problema se agrave, Ancelotti decidiu poupá-lo.

A estratégia, aliás, pode ser adotada com outros jogadores no futuro. Toni Kross, por exemplo, vem exibindo sinais de desgaste e pode ser o próximo escolhido pelo treinador para ser poupado. "Ele (Kroos) tem o costume de jogar, mas na Alemanha há a parada no inverno (europeu). Pode ser que, como o Pepe e o Sergio Ramos, possa ter nas próximas partidas um período de descanso. Neste momento, se sente bem", comentou Ancelotti.