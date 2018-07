Sergio Ramos indica que desaprovou demissão de técnico e garante Espanha forte

Capitão da seleção da Espanha na Copa do Mundo da Rússia, Sergio Ramos usou as suas redes sociais para falar sobre o fracasso da equipe no Mundial. O zagueiro escreveu uma longa mensagem em seu perfil no Instagram em que lamentou a eliminação nas oitavas de final para a anfitriã Rússia, em decisão nos pênaltis, criticou a demissão do técnico Julen Lopetegui às vésperas do início do torneio e prometeu que os espanhóis irão se reerguer.

+ Após perder pênalti, Aspas se diz 'orgulhoso' por Copa com a Espanha

+ Desolado, Hierro lamenta eliminação: 'Tínhamos ilusão de irmos muito mais longe'

+ 'Espero que não seja o final de uma geração', diz Sergio Ramos

O zagueiro do Real Madrid garantiu que a equipe lutou e se entregou até o último minuto, mas, em tom de crítica à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pela demissão de Lopetegui, admitiu que, em alguns momentos, os jogadores não sabiam o que fazer em campo. O time espanhol foi muito criticado pela posse de bola sem objetividade contra os russos e o futebol pouco criativo.

"E foi a vez de seleção da Espanha. Um desafio imenso e emocionante que enfrentamos com toda a energia do mundo. E quando ainda não havíamos debutado, aconteceu algo que não esperávamos. Não vou valorizar atos ou decisões, mas a instabilidade nunca é uma boa companheira. "Mesmo assim, mantivemos a coesão, a força do grupo, a energia de um grupo de colegas e amigos, mas a verdade é que passamos de mais para menos. E embora muitos pensem que poderíamos ter feito mais, não sabíamos como fazer mais", escreveu em um trecho da publicação na rede social.

Sergio Ramos lamentou a eliminação prematura especialmente por Andrés Iniesta, que anunciou sua aposentadoria após a partida. O jogador afirmou que gostaria que o companheiro de seleção pudesse se despedir de uma maneira positiva da equipe que defendeu por 12 anos e pela qual venceu duas Eurocopas e a Copa de 2010, na África do Sul.

"Um lembrete especial para um companheiro e amigo em aventuras e desventuras, que nos fez sentir o que nunca imaginamos. Andrés Iniesta, foi um prazer andar nesta estrada com você de vermelho. Como eu disse ontem (domingo), eu gostaria que você pudesse ter uma lembrança melhor da sua despedida", disse.

Por fim, o defensor reconheceu que o desempenho em campo foi muito abaixado do esperado, mas assegurou que a Espanha não se abaterá com o fracasso na Rússia e voltará mais forte no futuro.

"Poderíamos fazer melhor, deveríamos ter feito melhor, mas não só não tenho vergonha, como me orgulho muito de ser o capitão dessa enorme seleção", reconheceu. "Se você quiser pensar sobre o fracasso, você está livre para fazê-lo. Preferimos pensar que é uma nova oportunidade para chorar, aprender, se levantar, crescer e continuar lutando. Faremos isso, com certeza", concluiu.