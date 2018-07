Sergio Ramos marca, garante empate ao Real e se redime de pênalti infantil

Sergio Ramos foi vilão e salvador em um dos jogos já encerrados nesta quarta-feira pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Primeiro ele cometeu um pênalti infantil que permitiu ao Villarreal abrir o placar diante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Depois, porém, ele marcou de cabeça o gol que assegurou o empate por 1 a 1 que manteve a sua equipe invicta nesta edição da competição nacional.

O resultado, porém, fez o Real perder, em casa, os seus primeiros pontos no torneio, no qual vinha com 100% de aproveitamento e agora tem 13 pontos na liderança isolada. A equipe merengue agora está dois pontos à frente do Sevilla, que na última terça-feira derrotou o Betis por 1 a 0 no clássico de Sevilha e foi aos 11 pontos na vice-liderança provisória - ainda nesta quarta, o time pode ser ultrapassado por Barcelona e Las Palmas, ambos com nove pontos ganhos.

Outro fato a lamentar para o Real Madrid foi a lesão sofrida por Marcelo ainda no primeiro tempo. O lateral brasileiro reclamou de dores na panturrilha e precisou ser substituído. Assim, o jogador passou a ser preocupação também para a seleção brasileira, que no início do próximo mês faz dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O Real, por sua vez, ainda viu a sua incrível sequência de vitórias seguidas parar na 16ª (levando-se em conta a edição passada do Espanhol), obtida no último domingo, quando derrotou o Espanyol por 2 a 0, em Barcelona.

No confronto diante do Villarreal, o time madrilenho teve maior volume ofensivo na maior parte da partida e dominou o duelo, mas acabou levando um gol logo depois de Marcelo sair lesionado e dar lugar a Carvajal. Aos 44 minutos, Varane errou na saída de bola, viu Trigueros aproveitar a bobeada e finalizar da entrada da área. Sergio Ramos, que estava no caminho, levantou o braço e acabou impedindo a passagem da bola de forma irregular. O árbitro deu pênalti e cartão amarelo para Sergio Ramos.

Na cobrança, aos 46 minutos, Bruno Soriano deu um bela cavadinha para a bola entrar no meio do gol, enquanto Casilla caiu para o seu lado esquerdo: 1 a 0.

Já no início da etapa final, porém, o Real chegou ao empate aos 4 minutos. Após escanteio batido da direita por James Rodríguez, Sergio Ramos subiu mais do que o zagueiro Mario Gaspar e cabeceou no canto direito baixo do goleiro Asenjo para empatar.

Alexandre Pato, que começou o jogo no banco de reservas, foi colocado em campo apenas aos 27 minutos da etapa final e teve pouco tempo para mostrar serviço. Já pelo lado do Real, Zidane naquele momento já havia mandado ao gramado Lucas Vázquez em campo no lugar de Gareth Bale e depois sacou Benzema para a entrada de Morata.

Porém, o único que conseguiu levar maior perigo ao gol do Villarreal na parte final do duelo foi Cristiano Ronaldo, que quase marcou no final do jogo, mas parou em boa defesa de Asenjo. O astro português, por sinal, chegou a reclamar da não marcação de um pênalti sobre ele, assim como fez Sergio Ramos em outro lance nos minutos derradeiros do duelo, mas o árbitro não viu falta em nenhuma destas jogadas.

No outro jogo já encerrado nesta quarta-feira pelo Espanhol, o Celta venceu o Sporting Gijón por 2 a 1, em Vigo, e deixou a zona de rebaixamento ao alcançar a 16ª posição, com quatro pontos ganhos. Já o rival derrotado ficou estacionado nos sete pontos, na décima colocação. Iago Aspas, aos 42 minutos do segundo tempo, fez o gol que deu a vitória ao Celta no confronto.