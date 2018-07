Sergio Ramos nega polêmicas na delegação da Espanha

FORTALEZA - O zagueiro Sergio Ramos reforçou a nota divulgada nesta terça-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol, que nega o envolvimento de jogadores e de membros da comissão técnica da seleção espanhola com prostitutas e um jogo de strip pôquer durante a concentração na Copa das Confederações. "Não se pode julgar a reputação de um país como a Espanha. Nós sempre jogamos limpo, temos esposas, filhos, namoradas e uma trajetória honesta no futebol. Merecemos respeito", disse o defensor do Real Madrid, um dos titulares do técnico Vicente del Bosque.

O jogador do Real Madrid negou com veemência as acusações que têm sido feitas no últimos dias, relatando possíveis polêmicas nos hotéis da delegação espanhola no Recife e em Fortaleza, e garante que isso não vai abater o grupo. "Agora está nas mãos da polícia, nós estamos dormindo muito tranquilos. Não se pode inventar algo assim, porque pode criar problemas pessoais. Não estamos aqui para festa e, sim, para jogar e ganhar o título. Não vamos nos abater com comentários de pessoas mentirosas", avisou Sergio Ramos.

Para Sergio Ramos, tudo isso não vai tirar o foco da seleção espanhola, que faz o clássico com a Itália na quinta-feira, em Fortaleza, pelas semifinais da Copa das Confederações. "Não vamos nos desestabilizar por coisas que não têm importância. Esperamos que a Fifa acredite na gente, pois não somos mentirosos. A Espanha tem uma geração de jogadores vencedores, que vêm tendo bons resultados nos últimos anos", concluiu o defensor.