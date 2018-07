Sergio Ramos pede desculpas à torcida por derrota do Real Madrid

Um dos jogadores mais identificados com o Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos pediu desculpas à torcida pelo fraco rendimento da equipe no clássico espanhol disputado no sábado. Jogando em casa, no Santiago Bernabéu, o time madrilenho foi goleada pelo arquirrival Barcelona por 4 a 0.

"Há pouco a explicar. Temos é que pedir desculpas à nação madrilenha pela partida que fizemos. Não estivemos à altura deste escudo e são coisas que acontecem. Quem dera pudéssemos apagar o que aconteceu. Menos mal que teremos uma revanche dentro de alguns meses para fazer a partida que gostaríamos", disse o defensor.

"Hoje sobram palavras. Mas a nação madrilenha quer fatos, não palavras. Nesse sentido, somos os primeiros a ir para casa abatidos porque era uma partida em que poderíamos ter alcançado a liderança. Não fizemos nada e temos que parabenizar o Barcelona. Foi um jogo incômodo e de alta pressão, no qual poderíamos ter causado dano [ao rival], mas não foi assim que aconteceu", lamentou Ramos, um dos líderes do time espanhol.

LESÃO

O zagueiro revelou que será desfalque na partida do Real contra o Shakhtar Donetsk, quarta-feira, na Ucrânia pela fase de grupos da Liga dos Campeões - o time espanhol já está classificado para o mata-mata.

"Meu ombro dói menos, mas não farei mais infiltrações porque já estou na sexta. Agora vou tentar descansar para ter uma recuperação completa e estar de volta logo, 100%", afirmou o zagueiro, que lida com uma luxação no ombro esquerdo desde setembro.