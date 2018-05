Sergio Ramos pede erro zero contra Liverpool: 'Eles funcionam como relógio suíço'

O zagueiro Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, destacou nesta sexta-feira a precisão do Liverpool e a dificuldade que sua equipe deverá enfrentar na final da Liga dos Campeões neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em Kiev, na Ucrânia.

"O Liverpool funciona como um relógio suíço. Sabemos dos nossos defeitos e tentaremos não errar em nada pois eles têm grandes jogadores. Esperamos que nossa equipe entre determinada e que voltemos para casa com a taça de campeão", disse.

O Real Madrid luta para conquistar o seu terceiro título consecutivo da competição e o quarto nos últimos cinco anos. "Somos uma equipe com orgulho e fome para seguir ganhando. É um privilégio poder defender o título e seguir com a oportunidade de fazer história", afirmou.

O capitão do time também não quis dar pistas de quem começará em campo neste sábado. "Podem mudar os nomes, mas o objetivo não muda. Jogue quem jogar que faça da melhor maneira possível. Não há ninguém lesionado, todos estamos com uma motivação extraordinária", destacou.

Do outro lado, no Liverpool, o principal destaque na temporada foi o atacante egípcio Mohamed Salah. Sergio Ramos rasgou elogios ao adversário, mas disse que ainda é cedo para colocá-lo na lista de melhores do mundo.

"Comparar qualquer jogador com Cristiano Ronaldo e Messi é complicado. Há jogadores em boa fase, alguns passam e se vão, outros continuam. Salah é um grande jogador, demonstrou neste ano e agora precisa se manter no topo", justificou.