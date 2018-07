Sergio Ramos reclama da falta de apoio de Mourinho no Real Madrid

SÃO PAULO - A relação entre Sergio Ramos e José Mourinho não está mesmo boa, e nesta quarta-feira o jogador voltou a criticar o comandante português. Para ele, o treinador deveria ter demonstrado mais apoio aos jogadores do Real Madrid após a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United, em pleno Old Trafford, no último dia 5, que eliminou o adversário. Na ocasião, Mourinho criticou o futebol demonstrado pelo time espanhol e disse que "a melhor equipe perdeu".

"Depois de eliminar uma equipe grandíssima como o Manchester, gostaria de ter ouvido outras palavras, de reconhecimento à equipe, porque havíamos conquistado um resultado histórico e deixamos a pele em campo", afirmou o zagueiro, em entrevista à rádio espanhola Cope.

Em outra polêmica com Mourinho, ainda em 2012, Sergio Ramos manifestou apoio ao meia Özil, depois que o alemão foi sacado pelo técnico português da equipe titular. Na partida seguinte, o zagueiro entrou em campo com a camisa do companheiro sob a sua, o que foi flagrado e repercutiu muito na imprensa espanhola.

"Não me arrependo disso. Expliquei na época que não se tratava de um ato contra o Mourinho. O Özil é um daqueles jogadores com quem há uma conexão desde o primeiro dia, me dei bem com ele. É até meu vizinho. Temos uma relação de irmão, de companheiro, e no dia vi que ele estava mal", explicou.

Apesar de garantir que não tem problema com Mourinho, Sergio Ramos preferiu não opinar se o treinador fica ou deixa o Real na próxima temporada. "Não sei. Hoje ele tem contrato, é uma decisão pessoal. Ele sempre deu ênfase na felicidade de sua família. Mas onde poderia se sentir mais feliz do que defendendo a melhor equipe do mundo?", comentou.