Sergio Ramos se diz ansioso para jogar com Neymar e Mbappé no PSG

Principal reforço do Paris Saint-Germain para a nova temporada europeia, Sergio Ramos afirmou nesta terça-feira que está ansioso para jogar com Kylian Mbappé e Neymar. O zagueiro ainda disse torcer para que o atacante permaneça, apesar dos rumores de que poderá deixar o clube francês ao fim da próxima temporada.

"Eu gostaria que ele seguisse aqui, é um grande jogador, muito jovem, que pode fazer história. Aqui ou no Real Madrid, se vier a sair", declarou Ramos, em referência ao seu ex-time, maior candidato a receber Mbappé a partir da temporada 2022-2023. O atacante já poderá assinar pré-contrato no fim deste ano.

"Não posso entrar na mente de Kylian, mas gostaria que ele ficasse. É um jogador determinante, que faz a diferença e que tem um futuro grande pela frente. Aqui ele tem uma equipe que pode ajudá-lo a conseguir isso. Posso ajudar com a minha experiência, tudo o que vivi nestes anos no Real Madrid, meu espírito vencedor", declarou.

Sergio Ramos disse também estar na expectativa para jogar com Neymar, seu rival na época em que o brasileiro defendia o Barcelona. "Quero jogar com eles, mas quero ganhar. Todos teremos que remar na mesma direção, entregar o máximo nível possível. O melhor caminho encontraremos se todos remarmos no mesmo sentido", declarou o espanhol, garantindo ter boa relação com o brasileiro, apesar do histórico de rivalidade.

Sobre o Real, o defensor reforçou que o clube foi "sua família", mas também destacou sua chegada ao PSG. Ele fez o primeiro treino na segunda. "O PSG é um time de futuro, mas já é uma realidade. Estou muito feliz, me integrando ao grupo, em uma cultura e cidade novas. Sou um cara otimista, valente, gosto dos desafios e estou ansioso para continuar vencendo."