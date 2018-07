Sergio Ramos segue como desfalque, mas Danilo reforça o Real O técnico Rafa Benítez não poderá mesmo contar com o zagueiro Sergio Ramos para o duelo diante do Levante, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Ainda lesionado, o zagueiro integra uma longa lista de desfalques da equipe. A única boa notícia ficou por conta do retorno do lateral brasileiro Danilo.