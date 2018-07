Sergio Ramos sofre lesão muscular e deve desfalcar Real em últimos jogos da temporada

Ramos jogou os 90 minutos da partida de volta da semifinal, que terminou em 1 x 1 e levou a Juventus para a final contra o Barcelona com uma vitória por 3 x 2 no placar somado de dois jogos.

Exames nesta sexta-feira revelaram uma lesão muscular na panturrilha esquerda do jogador da seleção espanhola, informou o Real Madrid em seu site oficial.

O Real jogará sua penúltima partida pelo Campeonato Espanhol no domingo, contra o Espanyol, enquanto o líder, Barcelona, pode conquistar o quinto título em sete anos se ganhar do Atlético de Madri.

O Barça está quatro pontos à frente do Real, com o Atlético, campeão da última temporada, nove pontos atrás, em terceiro. O último jogo do Real Madrid pela temporada será em casa, contra o Getafe, em 23 de maio.

(Reportagem de Iain Rogers)