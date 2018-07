Sergio Ramos treina, mas ficará fora de jogo do Real na Liga dos Campeões O elenco do Real Madrid encerrou nesta segunda-feira a sua preparação para o jogo diante do Malmö, marcado para esta terça no estádio Santiago Bernabéu, pelo Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. O zagueiro Sergio Ramos, que se recupera de lesão, participou da atividade, mas ficou fora da lista de relacionados pelo técnico Rafa Benítez para o confronto marcado para começar às 17h45 (de Brasília).