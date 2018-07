Sergio Ramos vê Atlético favorito na decisão da Liga dos Campeões

MADRI - Em busca da décima conquista de Liga dos Campeões da sua história, a primeira desde a temporada 2001/2002, o Real Madrid entrará em campo na decisão diante do Atlético de Madrid, sábado, em Lisboa, como franco-atirador. Pelo menos foi o que disse o zagueiro Sergio Ramos, que jogou o favoritismo todo para o lado do rival pela conquista do Campeonato Espanhol, ocorrida no último sábado.

"Vamos ter pela frente um grande time do Atlético de Madrid, que, no meu ponto de vista, é o favorito", declarou o jogador nesta terça-feira. "Eles são merecidamente os atuais campeões do Espanhol e merecem crédito por chegar à final da Liga dos Campeões. Mas isso não significa que serão os campeões da Liga dos Campeões", ponderou.

O Real Madrid já é o maior vencedor do torneio, com nove títulos, mas o décimo troféu vem sendo cobiçado há um bom tempo pelos torcedores. O próprio Sergio Ramos sabe da importância que teria essa conquista e avaliou o que o time terá pela frente na decisão.

"A final é para os torcedores. É uma competição que depois de tantos anos realmente anima tanto nós quanto a torcida. Vai ser uma final muito disputada. Nós estamos esperando uma partida muito física, que será vencida por que cometer menos erros", comentou.