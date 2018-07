Sergio Ramos vira dúvida na Espanha em Eliminatórias

O técnico Vicente Del Bosque poderá ter um desfalque importante na seleção da Espanha para os jogos contra Eslováquia e Luxemburgo, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O zagueiro Sergio Ramos se machucou no fim de semana e virou dúvida na seleção espanhola.

O defensor sentiu dores na panturrilha direita durante a partida do Real Madrid contra o Athletic Bilbao, no domingo. E precisou deixar o gramado ainda no intervalo do jogo. "Estou com alguns problemas, mas ansioso para me juntar à seleção", declarou, confiante, o zagueiro, em sua conta no Twitter.

O técnico do Real, Carlos Ancelotti, mostrou menos confiança na rápida recuperação do jogador. "Ele não estava confortável em campo. Ele vai passar por alguns testes e será reavaliado", declarou.

Se for cortado, Ramos obrigará Vicente Del Bosque a fazer mudança na lista de convocados. O treinador da Espanha chamou apenas Gerard Pique, do Barcelona, e Raul Albiol, do Napoli, para a posição. Assim, teria que convocar mais um zagueiro para as duas partidas nas Eliminatórias, na quinta-feira e no domingo, ambas fora de casa.