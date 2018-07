Sergio Ramos volta a treinar após ficar fora de dois jogos

O Real Madrid contou com o retorno de Sergio Ramos em seu treino desta segunda-feira. O jogador de 30 anos, capitão do time, não participou dos dois últimos jogos da equipe por causa de problemas musculares. Assim, não atua desde a final do Mundial de Clubes da Fifa, no dia 18 de dezembro, contra o Kashima Antlers.

Ele ficou fora do duelo contra o Sevilla, quarta-feira, pela Copa do Rei, e do jogo contra o Granada, sábado, pelo Campeonato Espanhol. Agora, volta contra o Sevilla, adversário do Real em seus dois próximos compromissos: na quinta pela Copa do Rei, no domingo pelo Espanhol.

A atividade desta segunda-feira, porém, não contou com Lucas Vázquez e Mateo Kovacic, que estão machucados e trabalharam separadamente, com bola, do volante Isco, que ficou na academia, e dos lesionados Gareth Bale e Pepe, em tratamento.