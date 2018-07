Sérgio Soares comemora renovação no Atlético-PR

"Chegamos a um acordo e estarei à frente do Atlético na temporada 2011", comentou o técnico. "O trabalho agradou. O que a gente faz no dia-a-dia nos treinamentos, a postura e a conduta com os atletas também fizeram a diferença para essa renovação".

Preocupado com a próxima temporada, Soares garantiu que participará da montagem do elenco. "Quanto ao grupo, tivemos uma primeira conversa sobre a remontagem. Quanto à possibilidade de saída de alguns atletas, rapidamente traremos outros para manter o Atlético forte. Vou ter participação na escolha juntamente com a diretoria", contou.

Embora não tenha revelado possíveis reforços, o treinador antecipou que pretende montar uma equipe veloz. "Temos alguns nomes, mas estamos traçando o perfil da equipe. Queremos montar uma equipe rápida porque o Atlético terá esse perfil de velocidade e recomposição", finalizou Soares.