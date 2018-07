Sérgio Soares critica árbitro em empate do Atlético-PR

O técnico Sérgio Soares detonou a arbitragem de Wilson Luiz Seneme, que marcou um pênalti ao Fluminense no fim do confronto de domingo. Na avaliação do comandante, o jogo só terminou empatado por 2 a 2 porque o juiz não permitiu que o Atlético Paranaense vencesse.

Veja também:

"Um jogo muito disputado, onde as duas equipes se respeitaram muito, com poucas chances de gol. No meu entender foi um jogo muito brigado, bastante truncado, mas com uma interferência absurda da arbitragem, que não deixou o Atlético Paranaense somar três pontos", criticou o treinador.

Com o Atlético Paranaense na sétima posição do Brasileirão com 47 pontos, Soares disse que a equipe brigará até o fim por uma vaga na Copa Libertadores. "Tudo que for benéfico para trabalharmos nessa classificação para a Libertadores, será feito. Os jogadores estão acreditando e nós também. O Atlético Paranaense vai buscar essa classificação até a última rodada", prometeu.