Sérgio Soares é apresentado no Ceará, mas treina o São Bernardo nesta quarta

A agenda do técnico é corrida. Nesta terça ele se apresentou ao elenco cearense e conversou com os jogadores, mas já à noite retorna para São Paulo. Na quarta-feira Sérgio Soares treina novamente o São Bernardo no estádio 1.º de Maio, enquanto o auxiliar Caio Soares, seu filho, trabalha no Castelão com o Ceará. Após o confronto com o Palmeiras, o treinador volta para Fortaleza.

"Tenho um carinho e respeito pelo Ceará. Fiquei um ano e dois meses comandando a equipe e a forma como fui tratado nesse período me fez aceitar o convite para voltar. Nosso objetivo é brigar pelo acesso no Brasileiro. Chego com o compromisso de encerrar um ciclo que deixei com a volta da equipe à primeira divisão", disse Sérgio Soares em sua apresentação oficial.

No São Bernardo, os trabalhos desta terça-feira ficaram a cargo do auxiliar Denys Facincani. O clube conquistou a vaga nas quartas de final sob a batuta do treinador, que bateu o Água Santa por 1 a 0 no último domingo e terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B. O jogo desta segunda-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, pode garantir a presença do time na Série D do Campeonato Brasileiro.