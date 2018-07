Sérgio Soares enaltece persistência do Atlético-PR O técnico Sérgio Soares aprovou a atuação do Atlético Paranaense na vitória sobre o Prudente, sobretudo por conta da persistência de sua equipe. O gol do triunfo por 2 a 1 saiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Paulo Baier.