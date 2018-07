Sérgio Soares enaltece primeiro tempo do Atlético-PR

"No primeiro tempo, o time se comportou muito bem, trabalhou com a bola no chão. Isso foi importante para nossa superioridade. No segundo tempo demos muito espaço, principalmente no meio de campo. Por isso o Goiás teve um domínio, mas não teve situações claras de gol", avaliou o treinador.

Sérgio Soares explicou ainda as substituições que precisou fazer durante a partida, como a saída de Paulo Baier. "A entrada do Claiton foi para ficarmos com mais posse de bola. Ele tem um bom passe e segura bem a bola. O Mithyuê entrou porque o Branquinho cansou e a minha opção foi colocar ele", contou.