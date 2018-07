Sérgio Soares minimiza frustração no Atlético-PR O Atlético Paranaense ficou fora da disputa por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano ao empatar com o Ceará, no domingo, por 1 a 1. Apesar do resultado, o técnico Sérgio Soares minimizou a frustração e parabenizou a equipe pela boa campanha no Brasileirão.