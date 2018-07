Sérgio Soares otimista após treino do Santo André

O último dia de preparação do Santo André para a grande final do Campeonato Paulista foi marcado por muita concentração e otimismo. O técnico Sérgio Soares realizou um treino coletivo na Arena Barueri, para acertar os últimos detalhes para o jogo contra o Santos, no domingo, às 16 horas, no Pacaembu, em São Paulo.

Embora tenha evitado falar sobre o time que entrará em campo, o técnico deve realizar poucas mudanças. Revelados nas categorias de base do time santista, o zagueiro Halisson e o lateral-esquerdo Carlinhos serão as principais novidades.

O primeiro substitui Toninho, expulso na ida, enquanto o segundo retorna de suspensão e entra na vaga de Rômulo. Assim, o time deverá entrar em campo com: Júlio César; Cicinho, Cesinha, Halisson e Carlinhos; Gil, Alê, Bruno César e Branquinho; Rodriguinho e Nunes.

"Vamos manter nosso padrão de jogo. Jogamos bem, até agora, e chegamos até a final utilizando um estilo de jogo, portanto, não há porque mudar. Estamos confiantes de que temos condições de jogar bem e reverter o resultado", afirmou o treinador.

O elenco do Santo André segue na cidade de Barueri, onde passou concentrado durante toda a semana, até este sábado. Pela manhã, os jogadores realizarão apenas um trabalho recreativo. Após o almoço, o elenco segue viagem para um hotel de São Paulo, onde ficará hospedado até o momento do jogo.

No primeiro confronto, o Santos venceu a equipe do ABC, de virada, por 3 a 2. O Peixe entra em campo podendo perder até por um gol de diferença para sair vencedor. Enquanto isso, o Santo André tem de vencer por dois gols de diferença.