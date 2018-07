Sérgio Soares pede tranquilidade ao Atlético-PR Satisfeito com o desempenho do Atlético Paranaense desde que chegou ao clube, há cerca de duas semanas, Sérgio Soares pediu tranquilidade ao elenco nesta reta final do Brasileirão. O técnico quer evitar possíveis baixas nos jogos decisivos por conta de lesões.