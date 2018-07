Sérgio Soares promete Atlético-PR ofensivo no Olímpico De olho em uma das vagas para a Copa Libertadores, o técnico Sérgio Soares prometeu um Atlético Paranaense ofensivo para o jogo decisivo contra o Grêmio, sábado, no Olímpico. O confronto direto valerá a quarta colocação da tabela, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão.