Sérgio Soares promete colocar Atlético-PR no ataque A um ponto da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, o Atlético-PR precisa da vitória diante do São Paulo, nesta quinta-feira, para ultrapassar o Botafogo, que hoje garantiria vaga no torneio continental. Apesar de a partida acontecer na Arena Barueri, o técnico Sérgio Soares já avisou que colocará a equipe paranaense no ataque.