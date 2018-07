Sérgio Soares testa Atlético-PR com três atacantes

Maikon Leite ocupou a vaga de Baier, enquanto Branquinho foi incumbido de armar as jogadas no meio-campo. Ele deverá atuar ao lado de Vitor, substituto de Chico, que também cumprirá suspensão no domingo, diante do Ceará.

No ataque, Guerrón treinou normalmente, apesar de estar se recuperando de uma contratura muscular na região lombar. Já Nieto deu um susto durante o treino e virou dúvida. Ele sentiu dores no tornozelo e precisou ser substituído por Bruno Mineiro. Na defesa, Rafael Santos entrou no lugar de Rhodolfo, também suspenso.

"Os desfalques são jogadores importantes, mas quem entrar vai dar conta do recado. A formação que penso para o jogo é o sistema 4-3-3, mas teremos mais dois treinos em Fortaleza e, de repente, posso mudar alguma coisa. O Rafael esteve muito bem na ausência do Rhodolfo. O Vitor tem mais pegada e o Maikon entra para explorar os lados. Ele encaixa bem no 4-3-3", avaliou o treinador.

O Atlético ocupa a quinta posição da tabela, com 56 pontos, apenas um a menos que o Grêmio, quarto colocado no Brasileirão. O quarto lugar só garantirá vaga na Libertadores se o Goiás não conquistar o título da Copa Sul-Americana.