'Seria muito lindo vencer o Barcelona', diz Diego Costa

MADRID - O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa destacou nesta quinta-feira a importância do confronto no qual o Atlético de Madrid enfrentará o Barcelona, neste sábado, às 17 horas (de Brasília), em busca da liderança isolada do Campeonato Espanhol. Empatado com o rival na ponta da tabela, com 49 pontos, a equipe madrilenha terá a vantagem de atuar em casa para superar o favoritismo do poderoso rival, fato que também foi enaltecido pelo jogador.

"Sabemos que é muito complicado ganhar do Barcelona, mas seria muito lindo ganhar em nossa casa e virarmos líderes. Acho que é muito difícil, sabemos o quão complicado será o jogo, mas sabemos também as nossas opções e se estivermos unidos podemos alcançar algo positivo", disse Diego Costa, em entrevista coletiva.

Em seguida, o atacante enfatizou o peso do fator campo para o Atlético de Madrid, que atuará apoiado pela sua torcida no Estádio Vicente Calderón. "O Barcelona é um dos melhores times do mundo, mas sabemos que este é o nosso momento e jogamos em nossa casa", completou, antes de enfatizar que para superar o Barça é preciso mostrar força coletiva e "jogar como um time".

Já ao ser lembrado do fato de que essa será também a segunda partida de Messi desde o retorno do argentino aos gramados, Diego Costa disse que a presença do astro será positiva para o clássico. Recuperado de lesão muscular que o deixou fora dos gramados por dois meses, ele voltou a jogar na última quarta-feira marcando dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Getafe, pela Copa do Rei.

"Messi é Messi, vai ser lindo tê-lo no Calderón. Espero que não esteja em seu dia, apesar de sabermos que tem muita vontade de jogar porque ficou muito tempo fora. Porém, temos gente na defesa que pode pará-lo", disse o jogador, atual vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, com 19 gols, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, autor de 20 bolas na rede.