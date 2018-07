Série A2 do Paulista também muda formato e terá seis times rebaixados Quatro dias depois do Conselho Técnico que definiu mudanças na primeira divisão do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira foi a vez de os dirigentes dos clubes da Série A2 se reunirem para decidir alterações no formato da segunda divisão do Estadual em 2016. Ficou definido que a competição deixa de ser em turno e returno para ter um mata-mata e que apenas duas equipes vão subir. Com isso, a Série A1 de 2017 terá mesmo apenas 16 times.