Série B: Boa vira sobre o ABC e sai da zona da degola

O Boa Esporte chegou a três partidas sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, na abertura da 10.ª rodada, o time do técnico interino Nedo Xavier saiu atrás, mas conseguiu a virada sobre o ABC de Natal e ganhou por 2 a 1, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Com o resultado, o clube mineiro deixou a zona de rebaixamento com 12 pontos, mesma pontuação do time potiguar, mas na frente graças ao saldo de gols: -3 contra -4.

Ainda com o interino Nedo Xavier no comando, o Boa começou a partida com uma postura ofensiva, mas deu espaço para os contra-ataques. Em uma jogada bem tramada, o ABC chegou pela esquerda e Dalberto invadiu a área. Com a bola no alto, Ruan desviou com a mão e o árbitro flagrou o pênalti. Caio Mancha cobrou com categoria e deixou o time de Natal na frente do placar, aos 20 minutos.

Precisando correr atrás de gols, o clube mineiro praticamente abandonou a defesa e foi com tudo ao ataque. A tática deu certo e, aos 34 minutos, o Boa empatou a partida. Paulinho avançou com liberdade pela esquerda e levantou para a área. Reis apareceu de surpresa e cabeceou sem chances de defesa.

O time mandante terminou o primeiro tempo com a sensação de que poderia virar a partida, por isso veio com ainda mais vontade na segunda etapa e não demorou para balançar as redes. Aos 13 minutos, Fellipe Mateus cobrou a falta para dentro da área, Júlio Santos cabeceou e Júnior Beliato fez grande defesa. No rebote, o volante conseguiu chutar sem interferência e marcar.

O Boa, mesmo na frente do placar, continuou melhor e ainda teve mais uma grande oportunidade aos 28 minutos. Fellipe Mateus recebeu na entrada da área, deixou Márcio Passos para trás e chutou forte. A bola subiu e foi por cima do gol.

A única oportunidade clara de marcar que o ABC criou no final da partida aconteceu aos 37 minutos. Depois de cruzamento, Echeverría mergulhou e, de peixinho, acertou a trave esquerda.

Os dois times voltam a campo apenas no sábado da próxima semana para a 11.ª rodada. O Boa vai até Porto Alegre para visitar o Internacional, às 16h30, no estádio Beira-Rio. Já o ABC recebe o Guarani, às 19 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal.