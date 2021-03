Série B copia elite do Brasileiro e terá regra para troca de técnico em 2021

A paciência da torcida e dos dirigentes vai ter de aumentar na Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. Com a anuência dos clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conseguiu impor a regra para troca de técnico, assim como já havia feito na Série A. Cada time poderá ter apenas dois treinadores ao longo das 38 rodadas. E os técnicos também só poderão dirigir duas equipes na mesma competição.

Apesar de ter o mesmo formato, as divisões do Campeonato Brasileiro têm regulamento isolado. Assim, um mesmo técnico poderá passar por dois clubes na Série A e dois na Série B ao longo da edição. A nova regra determina que o clube começará a Série B com um técnico inscrito. Se demitir este treinador, poderá inscrever apenas mais um. Caso ocorra uma segunda demissão, o substituto terá de ser um profissional que já trabalhe registrado na comissão técnica ou nas categorias de base do clube há no mínimo seis meses. Se o pedido de demissão partir do próprio treinador, não haverá limitação ao clube para contratar um novo técnico.

Esse treinador que pedir demissão, no entanto, só poderá ser inscrito por mais uma equipe durante toda a Série B. Ou seja, em caso de novo pedido de demissão, ele não poderá mais trabalhar na competição. Mas, se a demissão for feita pelo clube, não sofrerá nenhum tipo de limitação para arrumar um novo clube.

"A decisão dos clubes da Série B é mais uma demonstração de maturidade do nosso futebol. Era um desejo da CBF há alguns anos e ficamos satisfeitos que ela seja implantada simultaneamente nas duas principais divisões do Brasileirão. Assim como na Série A, a medida vai permitir a realização de trabalhos mais estruturados por parte dos treinadores e uma maior estabilidade técnica e financeira para os clubes. O futebol brasileiro está unido na direção da renovação e do desenvolvimento", comentou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

TABELA

A entidade divulgou a tabela da Série B após o Conselho Técnico, que reuniu dirigentes dos 20 clubes participantes. A rodada de abertura já terá confrontos muito equilibrados, como costumam ser os jogos na competição. Campeão da Série C, o Vila Nova recebe o Botafogo, um dos quatro times que disputaram a Série A no ano passado. O Vasco, por sua vez, abre a competição diante do Operário-PR, em casa.

O Coritiba também estreia como mandante contra o Remo, vice-campeão da Série C. Fechando o grupo dos quatro que foram rebaixados, o Goiás visita o Sampaio Corrêa na primeira rodada. O Cruzeiro, que não conseguiu o acesso na temporada passada, começa a Série B de 2021 contra o Confiança, em Aracaju. A competição, de pontos corridos e com os quatro primeiros colocados garantindo o acesso à elite em 2022, tem início previsto para os dias 28 e 29 de maio e será disputada por cerca de seis meses, com conclusão em 27 de novembro.

O primeiro confronto estadual será logo na terceira rodada. O Coritiba enfrenta o Londrina dentro de casa. A nona rodada reserva um jogo especial para a cidade de Maceió: o Clássico das Multidões entre CSA e CRB. Representantes do Rio de Janeiro na Série B, Botafogo e Vasco têm duelo marcado para a 15.ª rodada.

Confira a primeira rodada da Série B de 2021

Vasco x Operário-PR

Vila Nova x Botafogo

Guarani x Vitória

Náutico x CSA

Brasil-RS x Londrina

CRB x Remo

Coritiba x Avaí

Brusque x Ponte Preta

Confiança x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Goiás