Série-B do Brasileirão 2019: veja chances de título, acesso e rebaixamento

Com 35 rodadas disputadas, o Campeonato Brasileiro da Série-B ainda tem disputas abertas pelas vagas na elite nacional em 2020 e também para evitar a queda para a Série-C. O que parece muito encaminhado neste momento é o título do Bragantino, que tem 8 pontos de vantagem para o vice-líder Sport, faltando 9 em disputa.

O Departamento de Matemática da UFMG, especializado em divulgar probabilidades no esporte, faz todas as rodadas um levantamento sobre a situação dos times na segunda divisão. Confira como está a disputa pelo título, vaga para a Série A e rebaixamento. Caso o time não aparece na lista, é sinal de que a chance dele é 0% ou algo muito próximo disso.

CHANCE DE TÍTULO

De acordo a UFMG, só uma grande catástrofe tira o título do Bragantino. Se na primeira divisão o Flamengo tem 99,24% de chances de ser campeão, na Série B o número da equipe do interior paulista é superior, chegando em 99,99%. O vice-líder Sport aparece na corrida com 0,01%

Bragantino - 99,99% Sport - 0,01

VAGA NA SÉRIE-A

Com Bragantino já garantido na elite e o Sport muito perto disso, quatro equipes lutam ponto a ponto por vagas na Série-A em 2020. Coritiba e Atlético-GO estão em vantagem, mas qualquer descuido pode abrir chances para América-MG e Paraná. Cuiabá, CRB e Operário não estão matematicamente fora da disputa, no entanto, suas probabilidades de acesso estão abaixo de 1%

Bragantino - 100% Sport - 99% Coritiba - 71% Atlético-Go - 61% América-MG - 47% Paraná Clube - 18%

CHANCE DE REBAIXAMENTO

No lado oposto da tabela, tudo caminha para a queda de São Bento, Criciúma, Vila Nova-GO. A última e nada desejada vaga está entre Londrina, Figueirense, Oeste e Guarani.