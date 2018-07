Série B do Brasileiro tem rodada decisiva neste sábado

A 37.ª rodada, a penúltima da temporada do Campeonato Brasileiro da Série B, será completada neste sábado, a partir das 17 horas (de Brasília), com oito jogos. E promete ser decisiva. Podem ser definidos os quatro times rebaixados para a Série C, assim como o América-MG pode conquistar o acesso com a quarta vaga e o Coritiba tem chances de confirmar o título.

Na liderança isolada com 70 pontos, o clube paranaense enfrenta o Icasa, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), precisando apenas de um empate para ficar com o título, já que a diferença para o vice-líder Bahia é de cinco pontos. O Coritiba pode ser campeão até com uma derrota, desde que os baianos tropecem. O time cearense está com 47 pontos, na zona intermediária.

Único que pode tirar o título do Coritiba, o Bahia recebe o Santo André, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Enquanto o adversário briga pela ponta, os paulistas estão na lanterna, com apenas 37 pontos, e podem ser rebaixados até mesmo em caso de vitória, caso Guaratinguetá e Vila Nova pontuem na rodada.

Em um dos jogos mais importantes da tarde, o América-MG recebe o Sport, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), podendo ficar com a última vaga para a elite. Os mineiros estão na quarta colocação, com 59 pontos, e, além de vencer, precisam torcer para a Portuguesa tropeçar. Os pernambucanos vêm logo atrás, em sexto lugar, com três pontos a menos e necessitam da vitória.

Ainda na briga pelo acesso, a Portuguesa recebe o Ipatinga, no estádio do Canindé, em São Paulo. Os paulistas estão em quinto lugar, com 56 pontos, enquanto os mineiros podem ser rebaixados. Figurando na 17.ª colocação, eles possuem 40 pontos e se perderem, terão que torcer para Vila Nova e Guaratinguetá não somarem pontos.

Na vice-lanterna com 38 pontos, o América-RN terá pela frente o ASA, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL). A situação do time potiguar é a mesma do Santo André, também podendo cair até em caso de vitória. Os alagoanos figuram na zona intermediária, com 51 pontos, e sem maiores pretensões dentro da Série B.

Quem também pode ser rebaixado nesta rodada é o Brasiliense, que recebe a desmotivada Ponte Preta, em Taguatinga. O time candango é o 18.º colocado, com 40 pontos, e está na mesma situação que o Ipatinga. Se empatar, tem que torcer para Vila Nova e Guaratinguetá tropeçarem, pois a diferença até o momento é de três pontos. Sem vencer há oito jogos, a Ponte Preta figura na zona intermediária, com 47 pontos.

Em um confronto direto para afastar o fantasma do rebaixamento, Náutico e Vila Nova se enfrentam no estádio dos Aflitos, no Recife. Os pernambucanos estão com 45 pontos, na 14.ª colocação, enquanto os goianos vêm logo atrás, com dois pontos a menos.

Em outra partida deste sábado, o Figueirense, que vem em terceiro lugar com 63 pontos, enfrenta o Guaratinguetá, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O local do confronto foi alterado, pois o Dário Leite Rodrigues, em Guaratinguetá, não tem seus refletores em condições de uso. Os paulistas estão na 16.ª colocação, com 43 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira os jogos deste sábado pela 37.ª rodada da Série B:

17 horas

Bahia x Santo André

América-MG x Sport

Portuguesa x Ipatinga

Guaratinguetá x Figueirense

Icasa x Coritiba

Náutico x Vila Nova

ASA x América-RN

Brasiliense x Ponte Preta