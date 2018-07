Série B do Brasileiro tem tabela definida; clubes receberão R$ 5 milhões de cota A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira, após uma assembleia geral realizada em sua sede, na Zona Oeste do Rio, a tabela provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição se inicia no dia 13 de maio. As datas e horários de cada partida ainda não foram definidos.