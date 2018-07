Série B do Rio é paralisada por manipulação de resultados; Polícia investiga Enquanto as atenções do futebol brasileiro estão voltadas para a sede da CBF, nesta quarta-feira, também no Rio, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) anunciou a paralisação da Série B do Campeonato Carioca. O Americano, que faz semifinal contra o Olaria, é acusado de manipulação de resultados. O caso será investigado pela Polícia.