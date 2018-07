Série B tem briga pelo G-4 e estreia de técnicos

Dono da melhor campanha da competição, o Coritiba pode diminuir ainda mais as chances do Sport de conquistar o acesso neste sábado, às 16 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. O time paranaense vem de goleada sobre o América-RN por 5 a 1 e é o líder isolado, com 56 pontos. Por outro lado, os pernambucanos perderam para a Ponte Preta por 3 a 1, em Campinas, e estão com 43, seis a menos que o último colocado do G-4.

Para não ver os concorrentes diretos ao acesso encostarem, o América-MG quer a reabilitação diante do Icasa, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte-CE. Os mineiros estão na vice-liderança, com 49 pontos, enquanto o time cearense tem 36 e quer se distanciar da zona de rebaixamento.

Ambos no G-4, com 49 pontos, Figueirense e Bahia enfrentam Santo André e Náutico, respectivamente. O time catarinense é o terceiro colocado, enquanto os baianos estão em quarto pelo saldo de gols: 23 a 12. O time do ABC paulista, que figura na zona de rebaixamento, com 29 pontos, terá a estreia do técnico Jair Picerni, de 65 anos, que assumiu a vaga deixada por Fahel Júnior na última quinta-feira.

Outro time que terá estreia no banco de reservas é a Portuguesa, que contratou Sérgio Guedes, ex-São Caetano, para o lugar de Oswaldo Alvarez, o Vadão. Os paulistas, que estão com 40 pontos, terão pela frente o Guaratinguetá, no Canindé. O adversário ocupa a zona intermediária da tabela, com 38 pontos.

O Brasiliense entra em campo contra o Paraná, fora de casa, em jogo que pode decidir a permanência do técnico Andrade no time do Distrito Federal, que está na zona de rebaixamento, com 28 pontos. Por outro lado, os paranaenses têm 36 e querem ficar longe da degola.

Nas outras duas partidas do dia, o Vila Nova, com 32 pontos, recebe o Duque de Caxias, 42 pontos, mas que pode perder de três a seis pontos devido à suposta escalação irregular de um jogador. Enquanto isso, o Bragantino, com 34 pontos e América-RN, 26 pontos, se enfrentam em Bragança Paulista.

Confira os jogos da 29.ª rodada da Série B:

16 horas

Santo André-SP x Figueirense-SC

Sport-PE x Coritiba-PR

Bahia-BA x Náutico-PE

16h10

Portuguesa-SP x Guaratinguetá-SP

Paraná-PR x Brasiliense-DF

21 horas

Bragantino-SP x América-RN

Icasa-CE x América-MG

Vila Nova-GO x Duque de Caxias-RJ