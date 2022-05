Série B tem duelo paulista e briga para se afastar da zona de rebaixamento

Na continuidade da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, o Ituano tenta voltar ao G-4 em duelo paulista contra o Novorizontino, que busca se distanciar da zona de rebaixamento, assim como Operário e Criciúma.

A sequência de dois empates fez o Ituano chegar aos oito pontos e perder algumas posições, mas o retorno ao G-4 acontece em caso de vitória sobre o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Do outro lado, o Novorizontino vem animado depois de ter vencido a sua primeira partida em 2022 - bateu o CRB por 3 a 1. O resultado fez o time chegar aos seis pontos e deixar a zona de rebaixamento, onde figura desde o início do campeonato.

Também com seis pontos, o Criciúma vai até Ponta Grossa (PR) enfrentar o Operário, no estádio Germano Krüger, querendo acabar com um jejum de quatro partidas. O adversário, que tem cinco pontos e está na beira da degola, não vence há três rodadas.

Confira os jogos da sexta rodada:

SÁBADO

16h30

Operário x Criciúma

19h

Novorizontino x Ituano

Vasco x CSA

DOMINGO

16h

Guarani x Ponte Preta

Cruzeiro x Grêmio

SEGUNDA-FEIRA

20h

CRB x Sampaio Corrêa