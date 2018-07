Série B tem rodada completa nesta terça-feira

O Coritiba lidera o campeonato com 53 pontos. Depois, pela ordem, aparecem América-MG, com 49, Figueirense, com 48, e Bahia, também com 48. Enquanto isso, o quinto colocado é o Sport, que tem 43 e não pode entrar no G-4 nesta 28ª rodada. Ponte Preta (42), Portuguesa (40), Duque de Caxias (39) e São Caetano (39) são os outros times que ainda sonham com o acesso.

No Estádio Couto Pereira, o Coritiba vai enfrentar o América-RN em busca do nono jogo sem derrota e da quarta vitória seguida em casa. E a equipe paranaense entra em campo tranquila, pois não deixa a liderança da Série B nem se perder para o time potiguar, que luta contra o rebaixamento - está em penúltimo lugar, com apenas 26 pontos.

Nos Aflitos, em Recife, o vice-líder América-MG terá um desafio complicado nesta terça-feira, mas acredita que é possível ampliar a crise do Náutico. O time pernambucano perdeu os quatro últimos jogos que fez, o que o deixou na 12ª colocação, com apenas 34 pontos.

Em terceiro lugar, o Figueirense conta com o fato de jogar fora de casa para se recuperar da derrota para o Vila Nova, no último sábado, em Goiânia. Até agora, o time catarinense conquistou 29 dos 39 pontos disputados em Florianópolis. E, dessa vez, o confronto será contra o Bragantino, que soma apenas 33 pontos no campeonato e luta contra o rebaixamento.

Já o Bahia, o outro integrante do G-4, tem a chance de praticamente eliminar um adversário na luta pelo acesso. Afinal, enfrenta nesta terça-feira o São Caetano, que aparece na nona posição. Enquanto isso, Ponte Preta e Sport fazem confronto direto em Campinas, que servirá para definir a quinta colocação da Série B.

Confira os jogos desta terça-feira:

16h10

Duque de Caxias x Santo André

Ipatinga x Vila Nova

Icasa x Portuguesa

19h30

Brasiliense x ASA

Coritiba x América-RN

Guaratinguetá x Paraná

21h

Figueirense x Bragantino

Ponte Preta x Sport

São Caetano x Bahia

Náutico x América-MG